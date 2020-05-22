مستشار الرئاسة اليمنية: اتفاق الرياض بمصفوفته يكفي للخروج من دائرة العنف

أكد مستشار الرئاسة اليمنية، رئيس الحكومة السابق، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الجمعة، أن اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كفيل بإيقاف الصراع القائم بين الطرفين، نافياً الحاجة إلى اتفاق جديد.

القاهرة – سبوتنيك. وقال بن دغر في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏لا نحتاج إلى اتفاق جديد، اتفاق الرياض بمصفوفته العسكرية والسياسية يكفي للخروج من دائرة العنف والصراع".

وختم بن دغر قائلاً: "كفى عدن فوضى ودماً وبؤساً".

في سياق متصل، اتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المجلس الانتقالي الجنوبي، بمواصلة "التمرد" ورفض تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس في 5 نوفمبر الماضي، لإنهاء التوتر الناتج عن سيطرة الأخير على العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن.

وأضاف: "بدل من تثمين الجهود واحترام إرادة الناس وتقدير جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية والأصدقاء في المجتمع الدولي، ذهبوا (المجلس الانتقالي) في طريق الغواية وقاموا بمواصلة التمرد بممارسات عملية رافضة للاتفاق ومحاولات متكررة للسطو على الدولة ومؤسساتها وإعاقتها عن القيام بمهامها ومنع تنفيذ اتفاق الرياض وصولا إلى ما سمي بإعلان الإدارة الذاتية والبدء بمهاجمة الجيش الوطني في أكثر من محافظة".