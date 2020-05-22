الجزائر...سلطة ضبط السمعي البصري تأمر بتوقيف برنامج تلفزيوني

ووفقا لصحيفة" الشروق" المحلية، فإن بيان الهيئة أكد أن رئيسها "استدعى مسؤولة قناة "النهار تي.في" لتقديم توضيحات حول مضمون حلقة من برنامج “انصحوني”، اعتبر مقدمه فتوى اللجنة الوزارية بخصوص جواز تقديم زكاة الفطر قبل يومين أو ثلاثة من عيد الفطر "صدقة من الصدقات وجب إعادة إخراجها".

وأكدت المسؤولة أنها "طلبت من مقدم الحصة تقديم اعتذاره والتراجع عن كلامه الذي يعتبر خطرًا وطعنًا في مؤسسات الدولة وزرع الشك في التشويش على المجتمع، إلا أنه رفض، وكانت قبل ذلك قد منعته من تقديم حصة يبطل فيها فتوى غلق المساجد".

وأضاف البيان أنّ مسؤولة القناة "رحّبت وثمّنت تحركات سلطة ضبط السمعي البصري لإعادة الأمور إلى نصابها والالتزام بالقواعد القانونية والتنظيمية"، كما "قدمت اعتذار القناة حول ما صدر من مقدم حصة (انصحوني)، وأكدت احترام القناة للمرجعية الدينية الوطنية والمصلحة العامة للبلاد خاصة في هذه الظروف الاستثنائية ورفضها لتسييس الدين لأغراض مشبوهة".

ويؤكد البيان: "التزمت مسؤولة القناة بقرار سلطة ضبط السمعي البصري القاضي بتوقيف الحصة ومقدمها نهائيًا، وتقديم اعتذار مكتوب للوزارة، ومن خلالها للجنة الإفتاء تتم قراءته عقب تلاوة بيان سلطة ضبط السمعي البصري"، مشيرا إلى تثمين رئيس السلطة "التزام القناة بقرارات السلطة وبالإجراءات التي ستتخذها قناة النهار TV في هذا الشأن".