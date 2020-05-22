قيادي في "المقاومة": قضية فلسطين تتعرض لحالة غير مسبوقة من التآمر والتطبيع

طالب عضو القيادة المركزية للجان المقاومة في فلسطين، حيدر الحوت، الأنظمة العربية بالتوقف فورا عن الهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل لما فيه من "تصفية للقضية الفلسطينية وشرعنة للعدوان".

وقال الحوت في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، إن القضية الفلسطينية ومقاومتها الباسلة تتعرض اليوم لحالة غير مسبوقة من العداء والتآمر والخذلان من أطراف عدة، مصحوبة بموجة هرولة للتطبيع العربي.

وشدد على أن "العدو لن يرحل عن أرضنا إلا تحت ضربات المقاومة القوية كما رحل عن جنوب لبنان الحر بفعل مقاومة وضربات حزب الله وكذلك هروبه من مغتصباته في غزة".

وجدد "دعوة لجان المقاومة في فلسطين لكل مكونات الأمة العربية والإسلامية بدعم مقاومة شعبنا بكل السبل لتعزيز صمود شعبنا وثباته في مواجهة كل المخططات والمشاريع الأمريكية والصهيونية وفي مقدمتها صفقة القرن".

واعتبر الحوت إعلان إيران ليوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من رمضان، تعبيرا عن مدى احتضانها ومساندتها وقادتها وشعبها لفلسطين والقدس، "والحرص على إبقاء قضيتنا حية في ضمير الأمة حتى النصر والتحرير".

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أكد أهمية وضرورة إحياء يوم القدس العالمي الذي يصادف الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.