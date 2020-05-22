أمير الكويت يعرب في كلمة للشعب عن أسفه لتداول "مغالطات وإساءات مؤذیة"

أعرب أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد، عن بالغ أسفه مما تبثه وتتناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من "مغالطات وإساءات مؤذیة" في الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد.

ففي كلمة له اليوم الجمعة قال الأمير "أود أن أشیر بأسف بالغ إلى ما تبثه وتتناقله بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من مغالطات وإساءات مؤذیة لا تتفق مع حرمة الشھر الفضیل ولا مع خطورة الظروف العصیبة التي تشھدھا البلاد" وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

ودعا الأمير "الجمیع إلى الالتزام بسمو الرسالة الإعلامیة والحرص على ممارسة دورھا الإیجابي المسؤول في دعم المجھود المشترك لدحر ھذا الوباء والقضاء عليه".

وأشار الأمير إلى أن ھذه الجائحة تستدعي استخلاص المواعظ والعبر فعالم الغد بعد وباء كورونا لن یكون على ما ھو عليه قبل ھذه الجائحة وإنما ستترك تداعیات مباشرة ومؤثرة محلیا وإقلیمیا وعالمیا على مختلف نواحي الحیاة سواء منھا الصحیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة وغیرھا.

ولفت إلى أن ذلك الأمر يفرض على الحكومة وعلى مجلس الأمة وعلى كل مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة اعتماد نھج جدید لمواجھة ھذا التحدي الجاد، نھج یعید رسم كویت المستقبل یطول نمط حیاتنا وسلوكنا ویستھدف تصویب مساراتنا عبر خطوات فعالة تنسجم مع متطلبات ھذه المرحلة وتداعیاتھا.

وشدد الأمير على أن ذلك "لن یتأتى إلا بالتعاون والتعاضد وتضافر الجھود وتحمل المسؤولیة والاعتماد على النفس وتغلیب المصلحة الوطنیة العلیا وجعلھا فوق كل اعتبار".

ووجه الأمير تحية تقدیر إلى "من سخروا أنفسھم لخدمة الوطن والمواطنین لمواجھة وباء كورونا منذ ظھوره بكل مھنیة وتفان وإخلاص" كما أشاد بفهم المواطنین والمقیمین لكافة الإجراءات التي اتخذتھا الدولة لمواجھة ھذه الجائحة والتزامھم بھا".