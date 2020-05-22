نصر الله: سوريا أفشلت الحرب الكونية ضدها وإسرائيل خسرت رهان "ضرب إيران"

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن سوريا أفشلت الحرب الكونية التي شنّت عليها، وأسقطت المشروع الأمريكي الإسرائيلي لإسقاط الدولة السورية.

وتطرق السيد نصر الله خلال كلمته، اليوم الجمعة، إلى تشديد الحصار على إيران، قائلا: "في الخطة الأمريكية الإسرائيلية، إيران هي الثقل الأكبر والأبرز لمحور المقاومة وهي مركز ثقل وخلال العام الماضي كان يوجد رهان على إسقاط النظام في إيران أو تغير سلوك النظام وترامب عند الانسحاب من الاتفاق النووي اعتبر أن الانسحاب سيشكل أزمة كبيرة في إيران وبمظاهرات كبيرة ورهان على تغير النظام".

وتابع: "كان الإسرائيلي يدفع بقوة لقيام حرب أمريكية - إيرانية ولكن هذا الرهان فشل، إسرائيل راهنت على فيروس كورونا وانتشار الفيروس في إيران بشكل كبير ولكن إيران ستخرج من هذا الامتحان أقوى بكثير".

وتحدث نصر الله عن الأوضاع في العراق وسوريا، قائلا: "الحفاظ على العراق وقوته يتنافى مع المشروع الصهيوني وإسرائيل كانت من أشد المحرضين على العراق. مسؤولية العراقيين هو الدفع بالعراق باتجاه موقعه الطبيعي في مواجهة العدو الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "سوريا تعرضت لحرب كونية وما زال أمام سوريا بعض المعارك لخوضها وما حدث بسوريا هو خيبة كبيرة لما تريده إسرائيل، سوريا أفشلت الحرب الكونية التي شنت عليها وأسقطت المشروع الأمريكي - الاسرائيلي لإسقاط الدولة السورية".

وشدد نصر الله على أن "خيارات الحروب العسكرية المباشرة من قبل إسرائيل وأمريكا قد تكون مستبعدة وأولوياتهم العقوبات. قواعد الاشتباك التي أسسها الصمود الأسطوري في حرب تموز ما زالت قائمة، نحن ذاهبون إلى وضع دولي وإقليمي جديد وقد تنشأ فيه تهديدات لم تكن موجودة في السابق".