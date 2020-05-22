السعودية والإمارت تعلنان موعد أول أيام عيد الفطر

أعلنت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أن عيد الفطر سيكون يوم الأحد الموافق 24 مايو/ أيار الجاري.

وأوضح مدير مرصد جامعة المجمعة الفلكي، عبد الله الخضيري، أنه نظرا لغروب القمر اليوم قبل الشمس بحسب المعطيات العلمية، سيكون يوم الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

فيديو | #عبدالله_الخضيري لـ #الإخبارية: نظرا لغروب القمر اليوم قبل الشمس بحسب المعطيات العلمية سيكون يوم الأحد هو أول أيام #عيد_الفطر pic.twitter.com/QRR3w1lKfr — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 22, 2020

​كما قال الحساب الرسمي لموقع "أخبار الإمارات" على موقع "تويتر"، إن غدا السبت هو المتمم لـ30 من رمضان، والأحد هو أول أيام عيد الفطر.

#عاجل الإمارات : غداً هو المتمم لـ30 من رمضان ، والأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم بخير pic.twitter.com/LDroVj7Xl3 — اخبار الامارات UAE NEWS (@newsemaratyah) May 22, 2020

​وتستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شوال، اليوم الجمعة بعد صلاة المغرب، من أجل تحديد أول أيام عيد الفطر.