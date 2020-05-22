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    مدينة الحسكة السورية

    محتجون يحرقون سيارات ومقرات ميليشيا خاضعة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

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    خرج المئات من سكان بلدة "تل حميس" في ريف محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، بمظاهرة شعبية بعد صلاة الجمعة، ضد الممارسات القمعية وقطع الكهرباء والمياه من قبل قوات "قسد" عن بلدتهم وقراهم.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة بأن "العشرات من سكان بلدة تل حميس بالريف الجنوبي الشرقي لمدينة القامشلي، خرجوا اليوم الجمعة 22 أيار/ مايو، بمظاهرة شعبية أمام المراكز التابعة لقوات "قسد" في البلدة بسبب قطع التيار الكهربائي والمياه عنهم والممارسات القمعية ضد سكان البلدة من أبناء العشائر العربية الرافضين للتواجد الأمريكي".

    الجيش الأمريكي في العراق
    Talgat Kaliev
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    ويرفض سكان القرى والبلدات من أبناء العشائر العربية رفضاً قاطعاً تواجد القوات الأمريكية ويقومون بمقاومته بشكل متزايد ومنعها من الاقتراب من مناطقهم.

    وقال أحد سكان تل حميس لـ "سبوتنيك" إن مجموعة كبيرة من رجال وشبان البلدة خرجوا ظهر اليوم الجمعة بمظاهرة ضد قطع الكهرباء المستمر منذ أيام عن البلدة وقراها وقطع مياه الشرب بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة واقتراب عيد الفطر ما أدى لتعطل مصالح السكان وأعمالهم

    وتابع بأن "المتظاهرين هاجموا عدد من السيارات التابعة "لقسد" وأحرقوها، وحطموا أحد المراكز التابعة لها".

     مضيفاً بأن "المتظاهرين كانوا يرددون بحسب لهجة أهالي المنطقة "سلمية سلمية ضد قطع الكهربا والمية.. والممارسات القمعية".

     مبيناً في الوقت نفسه "بأن إجراءات قوات "قسد" ضد أبناء بلدة تل حميس وريفها تأتي كعقوبة لهم نتيجة مواقفهم الوطنية الرافضة للتواجد الأمريكي، والتصدي المتكرر من قبل عدد كبير من القرى التابعة للبلدة للمدرعات الأمريكية ومنعها من اختراق الطرق التي تمر فيها" .

    طرد دورية بريف تل براك

    وفي نفس السياق قام سكان قرية تل جحاش بريف بلدة تل براك شمالي شرقي الحسكة، بطرد دورية تابعة لقوات "الأسايش" الذراع الأمني لقوات "قسد".

    أحد حواجز الجيش السوري في محافظة الحسكة شرق الفرات
    © Sputnik . ATIYA AL-ATIAA
    جنود الجيش السوري يطردون رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة... فيديو

    وقال مراسل "سبوتنيك" بمحافظة الحسكة بأن "دورية تابعة لقوات "الأسايش" يرافقها "قاض يعمل معها" دخلوا قرية تل جحاش قبل يومين لمصادرة محصول الشعير العائد لأحد سكان القرية".

    وتابع المراسل بأن "سكان القرية هاجموا سيارات "الأسايش" ومنعوهم من مصادرة المحصول وأثناء هروبهم منها، صدمت سيارة "القاضي" أحد السكان إضافة لعضوة في قوات "الأسايش" تدعى "زهرة" ما أدى لدخولهما المشفى".

    يذكر أن عناصر الجيش العربي السوري منعوا قبل يومين رتلاً عسكرياً أمريكياً من العبور عبر إحدى قرى ريف بلدة تمر شمالي غربي الحسكة.

    وكان أهالي قرى (حامو وخربة عمو وبوير البوعاصي وفرفرة وتل أحمد وأم غدير وحلوة والأسعد والرحية سودا)، تصدوا خلال الأشهر الماضية لعدد كبير من محاولة الأرتال العسكرية الأمريكية الذين حاولوا العبور من قراهم، وأجبروهم على الانسحاب والتراجع إلى المكان الذي جاؤوا منه.

    انظر أيضا:

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    جنود الجيش السوري يطردون رتلا للقوات الأمريكية في ريف الحسكة... فيديو
    الكلمات الدلالية:
    الجيش الأمريكي, الحسكة, سوريا
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