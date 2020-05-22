الأونروا تعلق عملية توزيع الإغاثات النقدية على اللاجئين في لبنان

أعلنت وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا" عن تعليق عمليات توزيع المساعدات الإغاثية النقدية على اللاجئين حتى إشعار آخر.

وأكد مدير شؤون ​الأونروا​ في ​لبنان​ ​كلاوديو كوردوني​، في بيان، عن تعليق عملية توزيع المساعدات الإغاثية النقدية بأكملها على ​اللاجئين​ وحتى إشعار أخر، بما في ذلك سحب الأموال من مراكز تحويل الأموال.

ولفت كوردوني إلى أن "هذا القرار مرده الى أنّ المستفيدين ما زالوا غير مستجيبين لدعوات الأونروا المتكررة للالتزام بالجدول الذي وضعته بحسب الأحرف الأبجدية ولا بالتدابير الوقائية بما فيها التباعد الاجتماعي".

وكانت قد وضعت " الأونروا" في وقت سابق خطة استباقية لتحصين المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من هذه العدوى.

وأنشأت غرفة طوارئ لمتابعة التطورات بالتنسيق مع وزارة الصحة اللبنانية ومنظمة الصحة العالمية على أن يتم التنسيق بين كافة البرامج مثل الصحة والتعليم وقسم الإغاثة للتخفيف من احتمالات انتشار الفيروس.

وتقوم الوكالة بحملات توعية في جميع المراكز الصحية، كما أصدرت التوصيات لموظفي قسم الصحة عن كيفية التعامل مع أي حالات مرضية واعتماد كل وسائل التوعية للحد من انتشار أي فيروس يضر بصحة اللاجئين الفلسطينيين.

إلا أن هذه الخطة لم تحظَ برضى القوى السياسية الوطنية الفلسطينية وأبناء المخيمات، واتهموا الأونروا بالتقصير في حماية اللاجئين من فيروس كورونا.