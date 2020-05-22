أمر ملكي بشأن عدد من السجناء في البحرين

أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، أمرا ملكيا يقضي بالعفو الخاص والإفراج عن 154 سجين محكومين في قضايا مختلفة، بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم.

ويأتي العفو والإفراج، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك حرصا من الملك على إتاحة الفرصة لمن شملهم العفو للاندماج في المجتمع والمشاركة في مسيرة البناء والتقدم، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

جلالة الملك المفدى يصدر مرسوم ملكي بالعفو الخاص والإفراج عن 154 نزيل محكومين في قضايا مختلفة بعد أن قضوا فترة من العقوبات الصادرة بحقهم pic.twitter.com/hXqheS33r4 — بوابة البحرين (@b4bhcom) May 22, 2020

​وكان الملك قد أصدر تعميما بشأن أيام عطلة عين الفطر في المملكة، وجاء في التعميم "بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1441هـ، تُعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم العيد واليومين التاليين له، وإذا صادف أحد أيام العيد يوم عطلة رسمية، فيعوض عنه بتمديد العطلة يوماً آخر".