تسجيل
20:01 GMT22 مايو/ أيار 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الحدود الإسرائيلية الأردنية

    توجه لإعادة النظر بالعلاقات مع إسرائيل... هل يلغي الأردن اتفاقية وادي عربة؟

    © REUTERS / RONEN ZVULUN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104337/98/1043379821_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_ac49ab35cc2bdbb319944e8f09f99081.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202005221045508276-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%BA%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%A9%D8%9F/

    في ظل الإصرار الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية على ضم بعض الأراضي الفلسطينية، ووسط كل التحذيرات العربية والدولية، رفع الأردن مستوى تحذيراته لإسرائيل.

    وقال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، مساء أمس الخميس، إن بلاده لن تقبل بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض فلسطينية وستكون مضطرة لإعادة النظر بالعلاقة مع إسرائيل.

    دمشق تحيي يوم القدس بمسيرات حاشدة
    © Sputnik .
    قيادي في "المقاومة": قضية فلسطين تتعرض لحالة غير مسبوقة من التآمر والتطبيع

    وطرح البعض تساؤلات بشأن التهديدات الأردنية، ومدى إمكانية أن تصل لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، والتي تأتي في مقدمتها، اتفاقية وادي عربة.

    تهديدات أردنية

    تصريحات الرزاز تزامنت مع تصريحات العاهل الأردني الملك، عبد الله الثاني، في لقاء مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، نهاية الأسبوع، والتي قال فيها إن الضم سيؤدي إلى صراع واسع. وأضاف: "إذا ضمت إسرائيل الضفة الغربية بالفعل في يوليو/ تموز، سيؤدي ذلك إلى صراع واسع النطاق مع المملكة الأردنية".

    وردا على سؤال بشأن الإجراءات الإسرائيلية الأحادية لضم أراض في الجانب الغربي من نهر الأردن، أكد رئيس الوزراء، أن الملك عبد الله الثاني كان رده واضحا وحاسما ومنسجما مع الثوابت الأردنية التي يكررها مرارا وتكرارا في أي محفل دولي يتحدث عن الأمن والسلام العالمي، بحسب موقع الغد الأردني.

    وقال:

    يذكر دوما بأنه بدون حل عادل للقضية الفلسطينية يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، لا ينبغي أن نتحدث عن السلام دون إيجاد حل لهذا الملف، وأن هذه التهديدات تأتي في ظروف استثنائية ممثلة بجائحة كورونا وانشغال العالم بها.

    وأضاف: "كما تأتي أيضا بعد الانتخابات الإسرائيلية التي تعثرت كثيرا، وأصبح واضحاً أن هناك نية لدى الجانب الإسرائيلي للاستفادة من هذا الوضع الحالي، لفرض إجراءات أحادية على أرض الواقع".

    وشدد الرزاز على أن الأردن "لن يقبل بهذا، وبناء عليه ستكون هناك فرصة لديه لإعادة النظر حول العلاقة مع إسرائيل بأبعادها كافة، ولكن لن يتسرع ويستبق الأمور"، مؤكدا أن الملك يواجه بشكل مستمر دول العالم ويحملهم مسؤوليتهم تجاه القضية الفلسطينية، ولاسيما أن يصل العالم إلى دول عنصرية فيها تمييز.

    وقال: "هناك أمل أن يتشكل موقف عربي موحد في هذا الموضوع وأن يقوم المجتمع الدولي بواجبه لحماية السلام ليس فقط في هذه المنطقة بل على مستوى العالم".

    جدية غير مسبوقة

    جواد الحمد رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط في الأردن، قال إن "الأردن اليوم يناقش خياراته في حال إقدام إسرائيل على ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن وشمال البحر الميت، كما أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو".

    احتجاجات في وادي الأردن عقب إعلان صفقة القرن، الضفة الغربية 29 يناير 2020
    © REUTERS / RANEEN SAWAFTA
    روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين لعدم اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الخيارات متاحة ومتعددة ومن بينها مراجعة الاتفاقات مع إسرائيل أو إنهائها ومن بينها تجميد العلاقات وسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي، وشن حملة دولية مناهضة لموقف الحكومة الإسرائيلية وتحريض المجتمع الدولي ضدها، وأيضا مراجعة التنسيق الأمني وغير ذلك من الأوراق".

    وأكد أن "الأردن ينطلق بذلك من مصالح القضية الفلسطينية ومصالحه العليا، كما أنه ينعي للعالم عملية السلام مع إسرائيل وعدم استعداده للتعامل مع هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل".

    وتابع: "بالطبع هو مسنود بموقف عربي جماعي وموقف شعبي مساند وموقف فلسطيني مشترك، ولذلك الأردن أبدى جدية غير مسبوقة إزاء هذه التوجهات الإسرائيلية".

    وادي عربة واتفاقيات أخرى

    من جانبه قال نضال الطعاني، عضو مجلس النواب الأردني، إن "اليمين المتطرف الإسرائيلي دائما يسعى إلى إيجاد أزمات حقيقية يصدرها للخارج، من يهودية الدولة الأحادية إلى الأنروا و ما تمثله من حق العودة والتعويض وعدد اللاجئين إلى الاعتراف بالقدس كعاصمة أبدية إلى ضم الجولان، ثم ضم غور الأردن وشمال البحر الميت بالإضافة الى النمو السرطاني للمستعمرات اليهودية في الضفة الغربية".

    وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "اتفاقية وادي عربة تنص على أن تكون التسوية كاملة لحل قضايا المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية أهمها قرار ٢٤٢، إلا أن الكيان الصهيوني يخترق جميع الاتجاهات بالمجمل العام لمجموعات الاتفاقية، بما فيها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ومعاهدة وادي عربة".

    وأكد أن

    الدولة الأردنية معنية بكافة ملفات الحل النهائي والمتمثل بملف اللاجئين وملف الحدود والأمن والقدس وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام ١٩٦٧، وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وعلاقته مع محيطه هذه هي ملفات الحل النهائي.

    وتابع: "الدولة الأردنية أخذت على عاتقها الهم الفلسطيني وحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود الرابع من حزيران، ومعنية أيضا بعملية السلام بالمنطقة كلها".

    نتنياهو
    © REUTERS . AMIR COHEN
    نتنياهو: مستعد للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة ترامب

    واستطرد: "الاختراقات الإسرائيلية تجعل عملية السلام في مهب الريح، إلا إذا تدخلت الرباعية الدولية ودول العالم الناشطة لإعادة الحياة لعملية السلام، التي تعاني من الجمود التام الذي أصابها بالمجمل".

    وتنص خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط التي أعلنها أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي على ضم إسرائيل مستوطنات في الضفة الغربية، ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية على طول الحدود الأردنية والتي تشكل 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

    من جهته أكد نتنياهو في خطابه يوم الأحد أمام الكنيست المضي قدما في خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية، وقال "حان الوقت لتطبيق القانون الإسرائيلي وكتابة فصل آخر في تاريخ الصهيونية"، مضيفا أن الضم "لن يبعدنا عن السلام، بل سيجعلنا أقرب أكثر إليه".

    وصرح وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد غابي أشكنازي، الاثنين، بأن خطة الرئيس الأمريكي للسلام في المنطقة تشكل "فرصة تاريخية لمستقبل إسرائيل" ولترسيم حدودها.

    وأشار أشكينازي إلى أهمية العلاقات مع مصر والأردن اللذين وقعا معاهدتي سلام مع إسرائيل مؤكدا أنه سيعمل على "الدفع بعلاقات مع دول أخرى في المنطقة لتعزيز أمن إسرائيل.

    وأعلن أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الخميس، توقف الأجهزة الأمنية الفلسطينية عن تبادل المعلومات مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي أيه" على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

    وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إنهاء جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

    إنفوجراف - أهم بنود صفقة القرن
    © Sputnik /
    أهم بنود "صفقة القرن"

    انظر أيضا:

    الأردن: أعداد الإصابات بفيروس كورونا لا تمثل تحديا للمؤسسات الصحية
    الأردن يكشف سبب الإعلان المفاجئ للحظر الشامل في البلاد
    الأردن يقول إنه قد يعيد النظر في علاقته بإسرائيل حال استمرت مخططات الضم
    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, الأردن, عمان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شوهد الناس يحافظون على التباعد الاجتماعي في الدوائر البيضاء المخصصة لهم بالجلوس في حديقة دومينو، في إكار تخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا في حي بروكلين في مدينة نيويورك، 17 مايو 2020
    كيف بدت مدن العالم مع تخفيف القيود... أبرز صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    بريطانيون يخالفون الحجر الصحي
    إنفوجرافيك..ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟
    ليبيا.. ما تطورات الأزمة عقب مؤتمر برلين؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك