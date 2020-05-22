رسالة ولي عهد أبوظبي للمواطنين والمقيمين قبل استقبال عيد الفطر... فيديو

وجه ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة للمواطنين والمقيمين في الدولة قبل حلول عيد الفطر، تتعلق بالتزامهم بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأكد ابن زايد خلال المحاضرة الرمضانية الرابعة التي نظمها مجلس محمد بن زايد عن بعد، والتي تحمل اسم "نحتفي بعاداتنا.. ونثمن سلامتنا" ضرورة تعاون جميع أفراد المجتمع وفئاته من مواطنين ومقيمين في الأيام المقبلة من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية التي تفرضها الجهات المعنية في الدولة، للحفاظ على سلامة الأرواح البشرية الغالية، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وشدد على أن "عدم الالتزام يؤثر سلبا في المكاسب التي حققناها خلال الفترة الماضية، والنتائج الإيجابية لكل الجهود المتميزة التي تبذل منذ بداية انتشار وباء كورونا، مما يكلفنا الكثير".

وتابع: "إننا نعيش أياما مباركة لها خصوصيتها وتقاليدها، فأرجو من كل مواطن ومقيم، ونحن في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وخلال عيد الفطر المبارك، أن نحافظ على أنفسنا وأهلنا وأبنائنا، والبقاء في منازلنا. لا نريد أن نرى زيادة في عدد الإصابات، لأن كل إصابة جديدة تؤثر على الآخرين بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأعرب ولي عهد أبوظبي عن ثقته في استجابة والتزام المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات لكل ما يضمن سلامتهم وسلامة مجتمعهم، قائلا: "أنا على ثقة منذ بداية انتشار الوباء بقدرتنا على تجاوز هذا التحدي.. وأن الحل والنتائج المبشرة قادمة بإذن الله، لا توجد في قاموسنا كلمة اليأس، ولأجل بلدنا دولة الإمارات وأهلنا وضيوفنا فيها سنبذل كل غال ونفيس في سبيل مواجهة هذا التحدي، الذي يعد أحد التحديات العديدة والمتنوعة التي تواجهها الأمم في تاريخها".

وأضاف: "نحن بخير لأن لدينا كوادر أمثالكم من المخلصين المكافحين، الذين ينظرون إلى كل من على أرض الإمارات سواسية، وبعين ونظرة واحدة. ومعا مواطنين ومقيمين سنتصدى للوباء، فهم منا ونحن منهم، وسنقف وقفة واحدة في مواجهة هذا التحدي".

وأعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الإمارات العربية المتحدة أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر.