مصر... تعداد سكان القاهرة الكبرى يرتفع إلى 3 أمثال ما كان عليه عام 1980

كشف المجلس القومي للسكان في مصر، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد سكان القاهرة الكبرى إلى 3 أمثال ما كان عليه قبل 40 عامًا، مشيرًا إلى أن العدد ما زال مرشحًا للازدياد خلال السنوات القادمة.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم"، قال المجلس في منشوره، إن عدد سكان منطقة القاهرة الكبرى –التي تضم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية- ارتفع إلى 20.9 مليون نسمة هذا العام، من 7.3 مليون في عام 1980.

وقال المجلس إن التعداد المتوقع لسكان القاهرة الكبرى سيواصل الارتفاع حتى يسجل ما يزيد على 30 مليون نسمة بحلول 2035، وهو ما سيمثل نحو 24% من إجمالي سكان مصر.

وأوضح القومي للسكان أن القاهرة تأتي خلال العام الجاري، في المرتبة السابعة عالميًا من حيث الكثافة السكانية، ومن المرجح أن تحتل المركز الخامس عالميًا بعد 15 عامًا من الآن.

وتجاوز عدد سكان مصر، حاجز 100 مليون نسمة، في فبراير/ شباط الماضي، وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن العدد سيقفز إلى أكثر من 153 مليون نسمة بحلول عام 2052.