تفاصيل اجتماع الرياض... رئيس وزراء العراق يوجه رسالة إلى محمد بن سلمان

سلم وزير المالية العراقي علي علاوي، اليوم السبت، رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وقالت السفارة العراقية في الرياض، في بيان ، إن "وزير المالية وزير النفط بالوكالة قد وصل إلى الرياض مبعوثا من رئيس الوزراء، وكان في استقباله محمد عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، وماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي وزير التجارة السعودي رئيس الجانب السعودي في المجلس التنسيقي العراقي - السعودي، وعبدالرحمن الحربي رئيس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والسفير العراقي لدى السعودية قحطان طه خلف".

واضافت أن "جلسة مباحثات عقدت بين الجانبين تم خلالها تسليم رسالة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي موجهة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، كما تم استعراض التعاون بين البلدين وآليات تفعيله".

وأشارت السفارة، إلى أن "الجانب العراقي أكد أن الحكومة جادة في تطوير العلاقات الثنائية مع المملكة، وأن هناك حرصا من رئيس الوزراء على تفعيل التعاون في جميع المجالات بين البلدين وبوتيرة أسرع لضمان تحقيق عوائد اقتصادية"، مؤكدين أن فتح معبر عرعر بين البلدين يُعد عاملاً أساسياً في تحقيق طفرة في مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين".

© Sputnik / من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

وتلقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مؤخرا، اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي، قدم خلاله التهنئة بمناسبة تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، ونيلها ثقة مجلس النواب"، مؤكدا أن للعراق دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر بالمنطقة، فيما قدّم دعوة إلى الكاظمي لزيارة المملكة". كما أرسل الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية تهنئة إلى مصطفى الكاظمي، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته، وحصوله على ثقة مجلس النواب العراقي.