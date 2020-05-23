ضمن حملة "تحب جارك مثلك"... إسرائيل تتبرع بطرود غذائية لآلاف المسلمين في نيجيريا

ونشرت الخارجية الإسرائيلية، أمس الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أفادت من خلالها بتبرعها بطرود غذائية لدعم آلاف المحتاجين المسلمين في نيجيريا، بمناسبة عيد الفطر.

بمناسبة عيد الفطر، تبرعت إسرائيل بطرود غذائية لدعم آلاف المحتاجين المسلمين في نيجيريا. قامت السفارة الإسرائيلية بتوزيع الطرود في ملجأ للأيتام وللأرملة ومخيمات نازحين وفي المسجد المركزي في العاصمة أبوجا ضمن حملة شعارها "تحب جارك مثلك".

جمعة مباركة وعيد سعيد pic.twitter.com/pt0nN9iLuW — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) May 22, 2020

وأكدت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، أن السفارة الإسرائيلية في العاصمة النيجيرية، أبوجا، قامت بتوزيع الطرود في ملجأ للأيتام وللأرملة ومخيمات نازحين، وفي المسجد المركزي في أبوجا، ضمن حملة شعارها "تحب جارك مثلك".

ولم تنس الخارجية الإسرائيلية بتهنئة المسلمين بعيد الفطر، والجمعة الأخيرة من شهر رمضان، بقولها "جمعة مباركة وعيد سعيد".