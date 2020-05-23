الرئيس الإيراني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر: بلادنا لن تكون البادئة في أي حرب

أجرى أمير قطر، تميم بن حمد، اتصالا هاتفيا، ظهر اليوم السبت، بالرئيس الإيراني، حسن روحاني.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، ظهر اليوم، بأن تميم بن حمد تبادل التهاني والتبريكات مع روحاني، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، دون ذكر تفاصيل أخرى.

فيما أوضحت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، أن حسن روحاني قد أبلغ أمير قطر بأن إيران لن تكون البادئة في أي حرب اطلاقا، حيث قال الرئيس الإيراني، إنه "فيما إذا تعرضت ناقلاتنا النفطية في بحر الكاريبي أو أي منطقة أخرى في العالم إلى مشكلة من جانب الأمريكيين، فإننا سنتخذ إجراء مماثلا ونعرضهم الى المشاكل؛ نأمل بأن لا يقدم الأمريكيون على إجراء خاطئ".

سمو أمير البلاد المفدى يتبادل مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك في اتصال هاتفي أجراه سموه ظهر اليوم. #قنا pic.twitter.com/QogMdq4pOE — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) May 23, 2020

وأفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، بأن قافلة من خمس ناقلات إيرانية تحمل الوقود إلى فنزويلا اقتربت من منطقة البحر الكاريبي، حيث من المتوقع أن تصل أول سفينة إلى مياه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، يوم غد الأحد.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن طهران تزود فنزويلا بنحو 1.53 مليون برميل من البنزين والمشتقات النفطية، مشيرة شارت إلى أن الولايات المتحدة عززت مؤخرا وجودها البحري في منطقة البحر الكاريبي، لما قالت إنه عملية موسعة لمكافحة المخدرات. لكن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، قال يوم الخميس إنه ليس على علم بأي عمليات تتعلق بالشاحنات الإيرانية.

من جانبه، قال وزير الدفاع الفنزويلي إن جيشه سيرافق الناقلات الإيرانية بمجرد وصولها إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في البلاد.

واقتربت الناقلة التي ترفع علم إيران، فورتشن، وهي الأولى في قافلة السفن، من البحر الكاريبي يوم الجمعة. وهي تبحر بإشارة القمر الصناعي منذ مرورها بقناة السويس في وقت سابق من مايو/ أيار. وأظهرت بيانات بحرية أن السفن الأربع الأخرى تسير على نفس المسار عبر المحيط الأطلسي.