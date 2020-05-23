مصر تعرب عن تعازيها لباكستان في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن خالص التعازي في ضحايا تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية أمس بمنطقة سكنية في مدينة كراتشي، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات.

ونقل البيان "تعازي مصر حكومة وشعبا لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة وأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، كما أعرب البيان عن وقوف مصر بجانب باكستان في هذا المصاب الأليم".

وتحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية، أمس الجمعة، من طراز إيرباص "A - 320" بالقرب من مطار كراتشي تحمل على متنها 91 راكبا.

ونقلت قناة "جي أي أو" التلفزيونية عن ممثل بإدارة الطيران المدني في باكستان، قوله: "إن الطائرة أقلعت من مدينة لاهور الباكستانية، متجهة إلى مطار كراتشي، وتحطمت بالقرب من المطار".