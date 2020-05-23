مصر... فتح باب تلقي طلبات تصنيع الكمامات القماش

أعلنت مصر، اليوم السبت، فتح باب تلقي تصنيع الكمامات القماش، لتلبية احتياجات السوق المحلي وسط أزمة انتشار فيروس كورونا.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنه تم فتح باب تلقي طلبات المصانع الراغبة فى الحصول على موافقة لانتاج الكمامات المصنعة من القماش وذلك من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشارت إلى أن الهيئة ستتولى استيفاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن لضمان بدء عمليات التشغيل فى المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي من هذه النوعية من الكمامات، خاصة فى ظل قرار مجلس الوزراء ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيرس كورونا المستجد.

وقالت الوزيرة إن الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة ستقوم بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامات القماش للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة والخاصة بتصنيع الكمامات القماش لتوفير اعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.