مصر... السماح لـ 74 فندقا بالعودة للعمل بعد استيفاء الشروط الصحية... صور

أعلنت وزارة السياحة المصرية اليوم السبت أنها سلمت أكثر من 70 فندقا شهادات للسلامة الصحية لإعادة التشغيل والعمل خلال فترة اجازة عيد الفطر، وفق اشتراطات حددتها لمواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وضمت القائمة التي أعلنتها الوزارة 74 فندقا في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والسويس والقاهرة.

وقالت الوزارة في بيان إن هذه الفنادق "استوفت كافة ضوابط السلامة الصحية التي أقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء".

وبحسب البيان قال مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية عبد الفتاح عاصي إنه "خلال أعمال الفحص التي قامت بها عدد من لجان التفتيش المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات المعنية، علي الفنادق التي تقدمت بطلبات للتشغيل في هذه المحافظات، أسفرت عن أن أكثر من 70 فندقا قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وقد تم إعطائها شهادة السلامة الصحية المعتمدة".

وأضاف أن "الفنادق التي تم فحصها بهذه المحافظات حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، وستستمر لجان الفحص في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات إعادة التشغيل".

وكانت الحكومة المصرية قد في بداية الشهر عددا من الضوابط لإعادة تشغيل الفنادق وعودة حركة السياحة الداخلية، أهمها تشغيل الفنادق بنسبة 25 بالمئة حتى مطلع حزيران/يونيو، وزيادة هذه النسبة إلى 50 بالمئة من بداية حزيران/يونيو، وتخصيص فندق صغير، أو طابق في الفندق في كل منتجع للحجر الصحي لحالات الإصابة المؤكدة وحالات الاشتباه، ووضع قواعد للتباعد الاجتماعي والإجراءات الصحية.

وأغلقت السلطات المصرية الأماكن والمواقع السياحية والأثرية في آذار/مارس الماضي ضمن خطتها لمواجهة انتشار الفيروس، كما أغلقت الفنادق لإجراء عمليات تعقيم وتطهير لها.

وحتى أمس الجمعة سلجت مصر 15786 حالة إصابة بالفيروس وأكثر من 700 حالة وفاة.