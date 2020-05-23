تحمل عنوان "اعتذار"... إماراتيون يستقبلون العيد بلافتة "عيدكم في بيوتكم"

وضع إماراتيون لافتات على أبواب منازلهم، للاعتذار عن استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك.

وأفادت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم السبت، بأن بعض أهالي إمارة رأس الخيمة وضعوا لافتات تحت شعار "عيدكم في بيتكم"، يعتذرون فيها عن استقبال المهنئين بعيد الفطر المبارك، وذلك لسلامة أهل البيت وسلامة المهنئين، والتزاما بقرار الحكومة بشأن منع الزيارات العائلية في العيد، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19".

وحملت اللافتات عنوان "اعتذار"، وتم رفعها على باب المنازل، وجاء في بعضها، قوله "ضيوفنا الكرام، في ظل الظروف الراهنة، نعتذر عن استقبال المهنئين بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك لسلامة أهل البيت وسلامتكم"، وأرفقت بالاعتذار رقم الهاتف للتهنئة بحلول العيد.

ونقلت الصحيفة على لسان مواطنين ومقيمين في رأس الخيمة، إنهم قرروا وضع لافتات وملصقات على أبواب منازلهم، للاعتذار عن استقبال أي ضيف خلال عيد الفطر المبارك، التزاما بتعليمات الدولة بالتوقف عن الزيارات في العيد، للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف بعض المواطنين أن شعار "عيدكم في بيتكم" مناسب، ويعطي صورة واضحة للامتناع عن استقبال الضيوف، ويلزم الآخرين بالتوقف عن الذهاب إلى منازل أقربائهم وأصدقائهم لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، لافتين إلى أنهم يتحملون المسؤولية الكاملة عن سلامة أفراد أسرهم أولا، وعن سلامة الضيوف، وصحة وسلامة عامة السكان في الدولة.