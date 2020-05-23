روسيا ومصر تناقشان عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

ناقشت الحكومتان الروسية والمصرية عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بالإضافة إلى المقاربات العملية للأزمات العسكرية في كل من ليبيا واليمن.

ونشرت صفحة "روسيا بالعربي" التابع للخارجية الروسية على "تويتر" اليوم السبت أن كلا من:

"نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وسفير مصر لدى روسيا إيهاب نصر ناقشا عملية التسوية الفلسطينية الإسرائيلية. كما استعرض المسؤولان المقاربات العملية المحتملة للتسوية السلمية للأزمات العسكرية والسياسية في ليبيا واليمن.

يذكر أن قوات الأمن الفلسطينية، انسحبت يوم الجمعة الماضي، من مناطق "باء"، وفق تصنيف "اتفاق أوسلو"، بعد تأكيد القيادة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع تل أبيب.

وكان الفلسطينيون علقوا يوم الثلاثاء الماضي الاتصالات مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بعد إعلانهم إنهاء التنسيق الأمني مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه تم إبلاغ واشنطن بهذه الخطوة، بعد إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة بما في ذلك التنسيق الأمني. وذلك بحسب وكالة "رويترز".