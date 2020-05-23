أطباء السودان يتراجعون عن إضراب أول أيام العيد

تم الإعلان عن إلغاء الإضراب المزمع لجميع لمرافق الصحية في السودان، يوم غد الأحد، من قبل المكتب الموحد للأطباء، مشيرا إلى مواصلة العمل بصورة طبيعية.

ووفقا لوكالة السودان للأنباء "سونا"، فإن القرار جاء بعد مشاورات واسعة خلال الأيام الماضية مع حكومة الفترة الانتقالية والجهات ذات الصلة من الأجسام الطبية والمعنيين.

وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل "235" حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح الإجمالي المصابين "3378"، بالإضافة إلي، تسجيل "16" حالة وفاة، ليصل اجمالي الوفيات "137"، فيما تماثلت "63" حالة للشفاء، ليرتفع اجمالي المتعافين، 372 منذ بدء الجائحة في السودان اذار/ مارس الماضي.

وجاء في بيان صحفي لوزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، أن" العدد الكلي للاصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة في السودان، ارتفع إلى 3378حالة، بزيادة 235 إصابة جديدة، وإجمالي الوفيات بلغ 137، بزيادة 16 وفاة جديدة، فيما بلغ عدد المتعافين 372، بعد تعافي 63 حالة جديدة".