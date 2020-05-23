الكاظمي وماكرون يبحثان دور فرنسا في دعم العراق

تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا دور تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور فرنسا في دعم العراق.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء العراقي، في تدوينة على "تويتر"، اليوم السبت، قالت فيها: "رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي هنأه فيها بمناسبة توليه مهام رئاسة الحكومة، معربا عن تطلعه الى تعزيز العلاقات بين البلدين، وعن الثقة بتنامي العلاقات تحت قيادة الحكومة الجديدة".

وذكرت الحكومة العراقية، في بيان أن ماكرون أعرب خلال الاتصال عن تطلعه إلى "تعزيز العلاقات بين البلدين، وعن الثقة بتنميتها تحت قيادة الحكومة العراقية الجديدة، بينما أبدى الكاظمي تطلعه إلى تطوير بلاده العلاقة مع فرنسا على مختلف الأصعدة".

ولفت البيان، بحسب شبكة "رووداو" الإخبارية، "سبل تعزيز موقع العراق ودوره المحوري إقليميا ودوليا، بشكل يرتكز إلى امتلاكه لقراره السيادي، ووفق أولوياته الوطنية".

ولفت إلى أنه تم بحث "تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، والدعم الذي يمكن أن يقدّمه المجتمع الدولي للعراق في هذا المجال، في إطار برنامج إصلاح اقتصادي عراقي شامل، إضافة إلى بحث دور الشركات الفرنسية في العراق وتطوير عملها، وكذلك دور فرنسا في خطط إعمار المناطق المحررة".

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي @EmmanuelMacron هنأه فيه بمناسبة توليه مهام رئاسة الحكومة، معربا عن تطلعه الى تعزيز العلاقات بين البلدين، و عن الثقة بتناميها تحت قيادة الحكومة الجديدة. pic.twitter.com/yoMPXqz942 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 23, 2020

ومنح البرلمان العراقي، يوم 7 مايو/ أيار، ثقته لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد التصويت على أغلب الوزراء المرشحين للحقائب الوزارية، فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي الخارجية والنفط.