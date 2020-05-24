رسالة من الملك سلمان وولي العهد لملك الأردن

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعرب الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان باسمهما واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للعاهل الأردني، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق مزيد من التقدم والازدهار.
#خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد يهنئان ملك #الأردن بذكرى استقلال بلاده. #واس pic.twitter.com/KveeVVwW4P— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 24, 2020
ويعتبر عيد الاستقلال الأردني يوم عطلة رسمية في الأردن، ويصادف 25 مايو/ أيار من كل عام، حيث حقق الأردن في هذا اليوم من عام 1946م استقلاله وحريته من تحت وطأة القيادة البريطانية، ويتم الاحتفال بهذا اليوم في جميع أنحاء الأردن.
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