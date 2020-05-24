الجيش الإسرائيلي يحاول منع الفلسطينيين من أداء صلاة العيد في الأقصى... فيديو

حاول جنود الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، منع المصلين من أداء صلاة أولى أيام عيد الفطر في المسجد الأقصى بمدينة القدس.

وأشارت مصادر صحفية فلسطينية إلى قيام عناصر من الجيش الإسرائيلي بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى ساحة الغزالي في باب الأسباط لأداء صلاة عيد الفطر.

وبحسب موقع "دار الحياة"، فقد تمكن الفلسطينيون من دخول المنطقة برغم وجود حواجز الجيش، وأقاموا الصلاة خارج المسجد بسبب إغلاقه ضمن إجراءات الحجر الصحي المتبعة.

عيد القدس صباح اليوم وأنتم بخير pic.twitter.com/thR8ZyZqXq — Dr. Ramy Abdu| د. رامي عبده (@RamAbdu) May 24, 2020

ونشرت مواقع عربية مشاهد لقيام السلطات الإسرائيلية بالاعتداء على بعض المواطنين الذين حاولوا الوصول إلى المكان لأداء الصلاة.

وبحسب الموقع فقد اقتصرت الصلوات في هذا العيد على الموظفين في دائرة الأوقاف الإسلامية فقط بسبب إجراءات الحجر الصحي.