من دون إجراءات التباعد... سوريون يصلون في سوق الحميدية بسبب إغلاق المساجد.. فيديو

أقام عشرات السوريين الصلاة في آخر يوم من شهر رمضان في سوق الحميدية، بسبب إغلاق المساجد في العاصمة نتيجة إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد 19.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه العشرات من السوريين وهم يصلون بشكل جماعي في مركز سوق الحميدية في العاصمة السورية دمشق.

وأفادت صفحات أن المجتمعين أدوا الصلاة أمام باب أحد المساجد في السوق، بسبب إغلاق الجوامع منعا لانتشار فيروس كورونا.

ولم يلتزم المصلون بإجراءات التباعد الاجتماعي المطلوب للوقاية من انتشار فيروس كورونا حيث اصطفوا إلى جانب بعضهم البعض من دون مسافات أمان، في الوقت الذي انتقدت الكثير من الصفحات السورية وجود أي تجمعات غير مرخصة من قبل الحكومة السورية وخاصة في ظروف مثل ظروف الوباء الفيروسي الحالي.

من جهة ثانية ووفقا لوكالة "سانا"، أدى السوريون صلاة عيد الفطر السعيد في منازلهم استجابة للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا لأول مرة بعد أن علق المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف إقامتها في المساجد التي قامت بإذاعة تكبيرات العيد عبر المآذن كالمعتاد.

وأعلنت الصحة السورية اليوم الأحد تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 86 حالة، فيما تم تسجيل شفاء 4 حالات اليوم الأحد، مما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 41 مع استقرار عدد حالات الوفاة عند 4 حالات.