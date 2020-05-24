"13 دبابة"... حميدتي يكشف لأول مرة "مخطط إبادة" يوم "عزل البشير"

كشف نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" اليوم الأحد، عن مخطط تصدت له قوات الدعم السريع، لإبادة المعتصمين أمام القيادة العامة بتاريخ 11 أبريل/ نيسان الماضي.