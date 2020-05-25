نجل رفعت الأسد: والدي يتطلع إلى بناء سورية بعملية سياسية شاملة

تحدث دريد رفعت الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، عن تطلع والده إلى بناء سورية التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سورية و أجيالها.

ونشر دريد على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا قال فيه: "مثلما نأى الدكتور القائد رفعت الأسد بنفسه عن كل ما يجري بالداخل السوري منذ ٣٦ عاماً و ذلك بسبب الخلاف السياسي الكبير مع السلطة السياسية وطرائق معالجتها للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. فإنه ينأى اليوم مع أسرته و أولاده عن كل ما يجري بداخل سورية ! ونؤكد بذات الوقت بأن الدكتور القائد رفعت الأسد يتطلع إلى بناء سورية التي تتشارك بها جميع القوى السياسية الوطنية عبر عملية سياسية شاملة ترعى المشاركة الحقيقية في صنع مستقبل سورية و أجيالها".

مضيفا "لقد علّمنا الدكتور القائد رفعت الأسد أن نترفع عن كل المهاترات الضيقة وأن نكون أوفياء للقيم والمبادئ التي تلقيناها في مصانع المجد والعزّة والكرامة، وبذلك فإننا نؤكد من جديد بأننا نعلو فوق جراحنا وآلامنا لنكون دائماً عند حسن ظن شعبنا وأهلنا بنا، ولذلك وجب التنويه، دريد رفعت الأسد".

يذكر بأن النيابة الوطنية المالية الفرنسية، قد طالبت في وقت سابق بالحكم على رفعت الأسد بالسجن لأربع سنوات وفرض غرامة قدرها عشرة ملايين يورو ومصادرة كل ممتلكاته التي يشملها التحقيق، وهي منزلان كبيران ونحو أربعين شقة "في باريس" وقصر، ومزرعة.

ويواجه رفعت الأسد تهمة تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016. وهي اتهامات ينفيها رسميا.