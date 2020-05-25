دموع حارس أمن في العيد تثير غضب السعوديين

أثار فيديو مصور لحارس أمن سعودي في أول أيام عيد الفطر موجة غضب لدى السعوديين، بعد بكائه بسبب الظلم الذي تعرض له.

حد المواطنين يبكي قهرا في اول ايام العيد بسبب الوظيفه التي اصبحت جزء كبير من حظ #المواطن (سيكورتي) في دولة تمتلك المليارات وانهار من النفط تجوع شعبها بوظيفه متدنيه براتب بخس لا أمان وظيفي ولاتأمين وحقه مأكول من مكاتب العمل والشركات المشغله هذي هي #السعوديه #العظمى من غير مكياج ! pic.twitter.com/6p3tJ5wg3d — جوكر متمرد (@lI_STALKER_lI) May 24, 2020

وأظهر مقطع الفيديو حارس الأمن السعودي وهو يتحدث عن سحب بلدية الجوف للغرفة المخصصة لجلوسه، واستبدالها بكرسي وتركه يجلس تحت أشعة الشمس، وهو ما دفعه للبكاء خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها السعودية والعالم.

المقطع في الجوف

حارس الامن/احمدالشمري

واضح انه مخلص في عمله

وعزيز نفس

لم يتغيب عن عمله

رغم انه اول يوم عيد

ودوامه تحت اشعة

الشمس الحارقه

الجميل بالموضوع

هو تفاعل ابناء الوطن

مع احمد ودعمهم له

ماديآ ومعنويآ(ترند)

وهذا ليس بغريب

على الشعب الاصيل

الله يرزقه من فضله#دمعه_احمد_غاليه pic.twitter.com/wgowURfZTW — محمد عساف الحميداني (@mmm65562010) May 24, 2020

وتفاعل المغردون مع فيديو حارس الأمن، معبرين عن استنكارهم لما أقدمت عليه البلدية، وأطلقوا وسما تحت اسم #دمعة_أحمد_غالية، للمطالبة بانصاف حارس الأمن السعودي.

#دمعه_احمد_غاليه

حتى بيوم العيد مكتوب على السعودي يحزن! 💔

المفروض ماخذ حقه من قبل لأنه مانزلت دمعته إلا بعد كسرة نفس وخاطر

الله يجبر قلبه وقلوبنا ويغنيه ويغنينا عن كل ظالم وطماع. — أَديمُ السّمَاء | 🌸 (@ReallyMe_a) May 24, 2020

وهذا التفاعل دفع السلطات السعودية إلى التحرك من أجل إنهاء معاناة الحارس، حيث ظهر الحارس في مقطع فيديو آخر، يشكر فيه الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف على اهتمامه بالموضوع ومتابعته للقضية، كما شكره على الهدية التي قدمها له.