العراق... قيادة بغداد تصدر توضيحا بشأن استثناءات الإعلاميين من الحظر

أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، بيانا بشأن الاستثناءات الممنوحة للإعلاميين من حظر التجوال.

وقالت القيادة في بيان، إنه "لم يصدر أي منع لحركة الإعلاميين وفق الاستثناءات الممنوحة لهم من قبل قرارات لجنة الأمر الديواني 55 واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية"، وفق موقع "السومرية نيوز".

وأضافت، أن "التوضيح الذي صدر هو لإلزام أصحاب الاستثناءات مِن استخدامها للعمل الرسمي فقط بعيداً عن التواصل الاجتماعي والزيارات المتبادلة والأمور الشخصية"، داعيةً الإعلاميين إلى "ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية فهي تقف في أصعب المواقف لتأمين سلامة الجميع".

هذا وأعلنت وزارة الصحة العراقية، الإثنين الماضي، تطبيق الحظر التام في 6 مناطق بالعاصمة بغداد اعتبارا من الأربعاء الماضي، ولمدة أسبوعين بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا في هذه المناطق.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أشارت، في وقت سابق من الشهر الحالي إلى "استمرار الخروقات لقراراتها وتوصيات اللجنة العليا في عدم الالتزام بحظر التجوال الجزئي في عدد من مناطق العراق، مما يشكل خطرا كبيرا قد يؤدي إلى حالة تفشي الوباء".

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الإثنين، تسجيل 8 وفيات بوباء "كوفيد-19" ليصبح إجمالي الوفيات 160 و197 إصابة لبلغ العدد الإجمالي 4469 حالة.