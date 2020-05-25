مصر... أول تعليق من وزيرة الصحة على مطالب الأطباء بالحماية من "كورونا"

أصدرت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الاثنين، أول تعليق على مطالب الأطباء بضرورة الوقاية وحماية الأطقم الطبية من عدوى فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19".

كشفت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية، في بيان رسمي عبر صفحة الوزارة على "فيسبوك" أرقام وفيات وإصابات الأطقم الطبية في مصر، حيث أشارت إلى أنه توفي حتى الآن 11 من الأطقم الطبية، وأصيب 291 شخصا من الأطقم الطبية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل من بينهم 69 طبيبا وطبيبة.

وقالت زايد إنها أصدرت قرارا بتخصيص دور في كل مستشفى عزل بسعة 20 سريرا، لعلاج المصابين من الأطقم الطبية، ضمن جهود الوزارة لحماية أطقمها الطبية لمواجهتهم فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوزارة تتخذ حاليا كافة الاحتياطات والإجراءات لحماية أطقمها الطبية، حيث تهتم بإجراء تحليلات لكافة الأطقم عند دخولهم المستشفي لقيامهم بمهام عملهم، وأيضا عند خروجهم من المستشفي بعد انتهاء عملهم منها بواقع 14 يوم عمل، و14 يوم إجازة، كما يتم إجراء تحليل فوري لمن يظهر عليه أى أعراض أثناء تأدية عمله، حيث قامت الوزارة بتكثيف إجراء التحاليل الدورية لأطقمها الطبية، حيث تم إجراء 19 ألف و578 تحليل بالكاشف السريع، و8 آلاف و913 تحليل PCR.

كما قالت وزيرة الصحة المصرية إن فرق مكافحة العدوى في المستشفيات تعمل بصورة يومية على مراجعة مخزون المستلزمات الوقائية، والتأكد من اتباع الأطقم الطبية الاحتياطات اللازمة للحد من إصابة أي من الأطقم الطبية بالفيروس.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنه تم توزيع كميات كبيرة من المستلزمات الوقائية على المستشفيات من ضمنها 247 ألف و840 كمامة "N95"، و37 ألف و 500 كمامة طبية عالية الكفاءة، بالإضافة إلى 5 ملايين و 589 ألف و 590 ماسك طبي، و 33 ألف و 160 قفازات طبية، و 331 ألف و 200 جوز قفازات طبية معقمة، و٤ آلاف و ٧٢٥ نظارة حماية، و2745 طوق فيس شيلد، و12 ألف و650 فيس شيلد كامل، و147 ألف و500 ملابس جراحية معقمة (جاون معقم)، و228 ألف و49 بدلة طبية كاملة (أفارول)، و2250 وصلة تنفس صناعي بالهيموفيل كبار، و 1125 وصلة تنفس مزدوجة لمستشفيات العزل.

وأكدت أن الوزارة تحاول التأكد دوما من توافر مخزون كافي من المستلزمات الوقائية بالمستشفيات، للتأكد من توافر الحماية اللازمة للأطقم الطبية.

وفي ختام تصريحاتها، وجهت زايد الشكر لكافة الأطقم الطبية وأسرهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهودهم ومايبذلونه من تضحيات غالية لحماية شعب مصر.