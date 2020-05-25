وزير الصحة السعودي: الخميس المقبل مرحلة العودة التدريجية إلى الأوضاع الطبيعية

أعلن وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، مساء اليوم الاثنين، أن بلاده وضعت تصورات للعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية، بدءا من الخميس المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقال الربيعة، في كلمة حول مستجدات "كورونا": "بعد مضي 5 أشهر من هذه الجائحة أصبح المجتمع اليوم أكثر وعياً بهذا الفيروس وتطبيق آليات التباعد الاجتماعي؛ فهي تجربة جديدة علينا جميعاً".

وأضاف: "أشكر وأقدر للمواطنين والمقيمين التزامهم ووعيهم واتباعهم لإرشادات التباعد الاجتماعي، والذي ساعدنا على أن نكون أكثر جاهزية للتعامل مع الجائحة باستراتيجية طويلة المدى".

وتابع وزير الصحة السعودي، قائلا: "وضعنا تصوراً مرحلياً واضحاً للمرحلة القادمة يعتمد على مؤشرين .. أولاً قدراتنا الاستيعابية للحالات الحرجة، وثانياً سياسة التوسع في الفحوصات والوصول المبكر للمصابين في المجتمع".

وأكد الربيعة أن بلاده تنتقل من مرحلة لأخرى، وفق تقييم صحي دقيق يمنحها السرعة في تعديل المنهج ومراجعة المسار، متى ما دعت الحاجة.

وأشار إلى أن المراحل تبدأ تدريجياً، من يوم الخميس المقبل، لحين العودة إلى الأوضاع الطبيعية، بمفهومها الجديد القائم على التباعد الاجتماعي.

وشدد الربيعة على أن العودة إلى الأوضاع الطبيعية تتطلب أن يكون الجميع على قدرٍ عالٍ من المسؤولية، والاهتمام واتباع الإرشادات الصحية خصوصاً للفئات الأكثر خطورة.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت مع بداية تفشي وباء "كورونا" في المملكة، أوائل آذار/مارس الماضي، سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية، التي تضمنت تعليق العمرة وإغلاق المساجد والمرافق العامة، وفرض حظر التجول الشامل في أغلب مناطق البلاد، ومنع التنقل، وغيرها.