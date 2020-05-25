المياه تغرق شوارع الإمارات... فيديو

وقال المركز الوطني للأرصاد إن أغلب المناطق شهدت سقوط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في جريان السيول وفيضان السدود في العديد من المناطق الشمالية، كما أدت الرياح النشطة والقوية السرعة إلى إثارة الأتربة والرمال وتدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا.
طريق كلباء #الشارقة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس pic.twitter.com/i4gjYfgTwj— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) May 25, 2020
ولفت المركز الوطني للأرصاد إلى أن الأمطار سقطت على العديد من مناطق الإمارات، ومنها الشارقة وأبو ظبي ودبي، كما أدت إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في رأس الخيمة في وادي العجيلي وفيضان سد شوكة، ومناطق أخرى.
طريق خورفكان #الشارقة #المركز_الوطني_للأرصاد #أمطار_الخير #أصدقاء_المركز_الوطني_للأرصاد #حالة_الطقس #حالة_جوية #هواة_الطقس #أحمد_آل_علي pic.twitter.com/grF8Q1tFWu— المركز الوطني للأرصاد (@NCMS_media) May 25, 2020
يذكر أن المركز الوطني أصدر تحذيراته، أمس، بضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال انعدام مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار الغزيرة والرياح النشطة القوية وتجنب الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه.
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