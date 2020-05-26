عباس يحضر العرض العسكري في موسكو في حال تمت دعوته

صرح السفير الفلسطيني لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل، بأن الرئيس محمود عباس سيحضر العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو يوم 24 يونيو/حزيران في حال تم تأكيد الدعوة.

وقال السفير الفلسطيني لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول إمكانية حضور الرئيس الفلسطيني للعرض العسكري في موسكو: "بالطبع، إذا تمت الدعوة مثل يوم 9 مايو/أيار فسيشارك الرئيس".

يتبع..