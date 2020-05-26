الناطق باسم مكافحة الإرهاب في العراق لـ"سبوتنيك": مقتل "والي العراق في داعش الإرهابي"

أعلن الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، مقتل الإرهابي معتز نومان عبد نايف الجبوري المكنى بـ"حجي تيسير" الذي يشغل منصب "والي العراق" في تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بضربة جوية للتحالف الدولي في منطقة دير الزور السورية .

بغداد – سبوتنيك. وقال النعمان في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "الإرهابي معتز نومان عبد نايف الجبوري المكني "حجي تيسير"، قتل بضربة جوية من التحالف الدولي في منطقة دير الزور بناء على معلومات ومتابعة من استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في العراق".

وأضاف أن "هذا الإرهابي كان متابعا من قبلنا لفترة طويلة وكان يشغل منصب والي العراق وهو المعاون الرئيسي لزعيم تنظيم "داعش" لشؤون الولايات ومسؤول عن التخطيط لكل العمليات الإرهابية الخارجية"، لافتا إلى أن "هذا الإرهابي خطير جدا وكان حذر في تنقلاته ويستخدم عدة جوازات سفر مختلفة وهويات ولا يحمل هاتف نهائيا خوفا من الملاحقة، لذلك الأبطال في استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب كان لهم متابعة دقيقة ولفترة طويلة حتى تم قتله".

وتابع النعمان أن "الجبوري هو عراقي الجنسية وشغل مناصب عديدة داخل العراق وشغل مناصب مهمة في التنظيم الإرهابي وصولا إلى منصبه الرئيسي الآن قبل مقتله وهو والي العراق"، مشيرا إلى أن "عم الجبوري من القياديين البارزين في التنظيم الإرهابي وهو نعمة النايف الذي كان يشغل منصب والي كركوك وقتل بضربة جوية أيضا بناء على معلومات من استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب وكان يكنى بأبو فاطمة".

وبشأن وجود قتلى آخرين من القياديين في "داعش" الإرهابي بالضربة الجوية، أكد النعمان "الضربة أدت أيضا إلى مقتل مجموعة من القياديين في التنظيم الإرهابي، ونحن اليوم أعلنا عن مقتل هذا الإرهابي كونه أهم المقتولين في هذه الضربة بعد أن تأكدنا من مقتله وفق المعلومات الدقيقة التي وصلت إلينا، وأيضا من بين القتلى مساعدين لهذا الإرهابي المقبور" لافتا إلى أن "الضربة كانت يوم 7 من هذا الشهر، ولكن للدقة من المعلومات وبعد أن تأكدنا من الصور والـ "دي أن أي" لهذا المجرم توصلنا إلى أنه فعلا المدعو بحجي تيسير".

وأعلن جهاز المخابرات العراقي، الأربعاء الماضي، اعتقال الشخص المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية، فإن جهاز المخابرات أعلن عن اعتقال المدعو عبد الناصر قرداش، مشيرة إلى أنه الشخص المرشح لخلافة زعيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وجاء في بيان للجهاز أن "الإرهابي شغل منصب رئيس اللجنة المفوضة في تنظيم "داعش" الإرهابي، وعمل مع التنظيم كقيادي منذ زمن الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي وحتى معارك الباغوز التي قادها بنفسه".