تهريب جثمان امرأة مصابة بـ"كورونا" في مصر... والشرطة تتدخل

كشف محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن تفاصيل قيام عائلة بأخذ جثمان أمهم دون اتباع الإجراءات الطبية المتعلقة بفيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح المحافظ، ، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن "الجثمان يعود لسيدة عمرها 73 عاما، تعجل ذووها دفنها عقب موتها وقاموا بأخذ جثمانها في سيارة نصف نقل"، مضيفا أن السيدة توفيت بمستشفى حميات فاقوس وأن الطب الوقائى اتبع الإجراءات المعمول بها في دفن موتى فيروس "كورونا".

وتابع: "بعد تجهيز السيدة ووضعها في الكيس من قبل الطب الوقائى تأخرت سيارة الإسعاف التي ستنقلها الأمر الذي جعل ذووها يتعجلون، وأخذوا الجثمان فعلا ووضعوه في عربة نصف نقل، ونحن قمنا بالاتصال بمدير الأمن وأرسل قوات واسترجعنا الجثمان مرة أخرى وتم الدفن وفق الإجراءات وانتهى الموضوع".

إلى ذلك، تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء عاطف مهران، إخطارا بالواقعة، حيث أمر بسرعة الوصول للجثمان وإعادته للمستشفى لدفنه بمعرفة الطب الوقائي، وتمكنت أجهزة الأمن من الوصول إلى الجثمان وإعادته للمستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، تسجيل 19 وفاة و702 إصابة جديدة ثبتت حملهم لفيروس كورونا القاتل، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.