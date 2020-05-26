السودان يعلن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على أراضيه

أكد رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، عن موعد انتهاء عمل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن البرهان أكد أنه بحث في اتصال هاتفي مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي تبيور تاجي والمبعوث الأمريكي للسودان دونالد بوث مستقبل بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليونميد"، مؤكدا أن المحادثات لم تتطرق إلى تمديد لفترة جديدة وأن انتهاء مهمتها سيكون في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وأضاف البرهان أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين أهمية القرار الأممي، الذي يفيد بأن تكون البعثة الجديد للسودان مكونة حسب خطاب السودان للأمم المتحدة والمؤرخ بتاريخ 27 فبراير/شباط 2020 والرؤية الوطنية، التي قدمت يوم الأحد للأمم المتحدة.

وأكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد، عامر محمد الحسن، أن البرهان طمأن الجانب الأمريكي على الحكومة الانتقالية، مشيرا إلى أنها تعمل بانسجام وتناغم تام.

كما حث البرهان المسؤولين الأمريكيين على العمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعا الولايات المتحدة لدفع ودعم مفاوضات السلام الجارية تحت رعاية جوبا.

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان منذ عام 1997، متهمة الخرطوم بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في دول الجوار وانتهاك حقوق الإنسان.

وبعد عشر سنوات تقريبا تم توسيع العقوبات بسبب النزاع بإقليم دارفور السوداني، إلى أن جاء قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغائها جزئيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

ويسعى السودان لرفع كامل للحظر الاقتصادي الأمريكي، وذلك من خلال تجاوز عقبة حذف اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.