الشرطة السعودية تقبض على 3 مواطنين متنكرين بزي نسائي بحوزتهم مخدرات... صور

أعلنت شرطة منطقة القصيم في المملكة العربية السعودية، عن القبض على ثلاثة مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة، بعد رصدهم متنكرين بزي نسائي في إحدى النقاط الأمنية.

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم في السعودية، بدر السحيباني، بأن الشرطة السعودية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين، وبحوزتهم 5943 قرص إمفيتامين، وقطعة تزن 37 جرامًا من مادة الحشيش المخدر، بحسب ما ذكرت صحيفة "سبق" السعودية.

شرطة #القصيم" تقبض على 3 مواطنين بحوزتهم مواد مخدرة بعد رصدهم متنكرين بزي نسائي في إحدى النقاط الأمنية. pic.twitter.com/f3IiYNxT9y — مباشر السعودية🇸🇦 (@ksa_livee) May 26, 2020

​وذلك بعد رصد تنكُّرهم بزي نسائي أثناء مرورهم بإحدى النقاط الأمنية، ومحاولتهم الفرار بعد اشتباه رجال الأمن بوضعهم؛ إذ تمت متابعتهم، وضبطهم، والقبض عليهم، وإيقافهم، والتحفظ على المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.