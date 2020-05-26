وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يستنسخون طريقة إدارة إيران لـ "كورونا" عبر التوظيف السياسي

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بتوظيف وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" سياسياً، وإخفاء المعلومات بشأن عدد الوفيات والإصابات بالفيروس عن المنظمات الدولية وإنكار تفشيه في مناطق سيطرتها، محذرًا من كارثة جراء انتشار الوباء في مناطقها.

موسكو - سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريدات على حسابه "تويتر"، إن "المعلومات الواردة من العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين حول عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، تحمل مؤشراً كارثياً عن مستوى تفشي الفيروس وانعدام الرعاية الطبية، في ظل استمرارهم في سياسة الإنكار وتعريض حياة الملايين للخطر".

وأضاف: "ميليشيا الحوثي تستنسخ طريقة إدارة نظام إيران لملف كورونا عبر التوظيف السياسي للوباء العالمي، وإخفاء البيانات والمعلومات عن المنظمات الدولية والرأي العام المحلي، وتصفية المصابين والمشتبه بإصابتهم، والتساهل في الإجراءات الاحترازية والوقائية، وإنكار تفشي الوباء رغم إصابة كبار قياداته".

وذكر أن "تفشي وباء كورونا يهدد ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين".

الارياني: الحوثي يدير ملف كورونا على الطريقة الإيرانية ونحذر من جرائم ابادة جماعية - Saba Net :: سبأ نت https://t.co/lNOXNAVQDy — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 26, 2020

ووجه وزير الإعلام اليمني، نداء استغاثة إلى المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن ومنظمة الصحة العالمية لـ "إنقاذ السكان في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين من جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الحوثيون"، حسب قوله.

أعلنت الحكومة اليمنية، مساء السبت الماضي، حظر التجوال في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويبلغ إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في مناطق سيطرة كل من الحكومة الشرعية، وجماعة أنصار الله "الحوثيين"، 216 إصابة بينها 40 وفاة و8 حالات تعافي.