كورونا يصيب "حسناء الجيش الأبيض" أشهر فتاة واجهت الوباء في العراق... صور

الجيش الأبيض ❤️تجربة إنسانية عظيمة تعرفت بيها على ناس فعلاً يستحقون أن يكونوا قدوة بالمجتمع بسبب عطائهم اللامشروط 🙏فعلآ بوقت الشدات تظهر معادن الناس والحمدلله الغيرة العراقية ثبتت جذورها وأصولها بكل عراقي❤️ شكرآ لكل شخص كان سبب بنجاح هذا العمل الإنساني🙏الزميل والأخ @alialkalede والأب المخرج @ali.kadhim.dr والإنسان الخلوق @fawaz_falah_official والمصور المبدع @alialsaadi.iq و شكرآ لأستاذ فراس ع الإشراف العام @firas_w_alsarray #الجيش_الأبيض