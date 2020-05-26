مقتل نجل رئيس أركان الجيش اليمني و5 عسكريين خلال قصف "أنصار الله" لمعسكر بمأرب

قتل 6 ضباط وجنود من الجيش اليمني بينهم نجل قائد عسكري بارز، مساء الثلاثاء، في قصف صاروخي شنته جماعة "أنصار الله" الحوثيين، على معسكر في محافظة مارب شمال شرقي اليمن.