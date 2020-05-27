مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بالسعودية... فيديو

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة في منطقة عسير القريبة من الحدود مع اليمن تحقق في واقعة إطلاق نار أدت إلى مقتل ستة مواطنين أمس الثلاثاء.
وأضافت الوكالة أن ثلاثة سعوديين أصيبوا أيضا ونُقلوا إلى المستشفى. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن طبيعة الواقعة التي حدثت في محافظة الأمواه.
#اطلاق_نار_الامواه— وش سالفة الهاشتاق ؟ # (@wesh_alsalfh) May 26, 2020
سالفة الهاشتاق
باشرت الجهات الأمنية في محافظة الأمواه التابعة لمنطقة عسير حـادثة إطلاق نار وقعت صباح اليوم
وتشير التفاصيل الأولية إلى مقتـل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين بسبب خلافات فيما بينهم.
ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة عسير بيانا لتوضيح ملابسات الحادثه pic.twitter.com/B4HMP7GvE6
ونقلت "رويترز" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش قوله إن "الجهات الأمنية... باشرت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تم نقلهم للمستشفى".
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