مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار بالسعودية... فيديو

لقي ستة أشخاص مصرعهم، في حادثة إطلاق نار في منطقة عسير السعودية القريبة من الحدود مع اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأربعاء، أن الشرطة في منطقة عسير القريبة من الحدود مع اليمن تحقق في واقعة إطلاق نار أدت إلى مقتل ستة مواطنين أمس الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن ثلاثة سعوديين أصيبوا أيضا ونُقلوا إلى المستشفى. ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل عن طبيعة الواقعة التي حدثت في محافظة الأمواه.

#اطلاق_نار_الامواه



سالفة الهاشتاق



باشرت الجهات الأمنية في محافظة الأمواه التابعة لمنطقة عسير حـادثة إطلاق نار وقعت صباح اليوم

وتشير التفاصيل الأولية إلى مقتـل أكثر من 7 أشخاص وإصابة آخرين بسبب خلافات فيما بينهم.



ومن المنتظر أن تصدر شرطة منطقة عسير بيانا لتوضيح ملابسات الحادثه pic.twitter.com/B4HMP7GvE6 — وش سالفة الهاشتاق ؟ # (@wesh_alsalfh) May 26, 2020

ونقلت "رويترز" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير زيد محمد الدباش قوله إن "الجهات الأمنية... باشرت بلاغا عن حادثة إطلاق نار بين عدد من الأشخاص في محافظة الأمواه، نتج عنه مقتل ستة مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تم نقلهم للمستشفى".