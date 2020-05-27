خرق بري وجوي إسرائيلي في ذكرى تحرير لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية، صباح اليوم الأربعاء، عن خروقات إسرائيلية عديدة للحدود اللبنانية برا وجوا، في الوقت الذي يحتفل فيه لبنان بذكرى تحرير الجنوب اللبناني من الاحتلال الإسرائيلي عام 2000.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية نقلا عن مراسلها أن عشرات الجنود الإسرائيليين تجاوزوا السياج التقني مقابل بلدة عيترون اللبنانية الواقعة على الحدود مع إسرائيل.

وأشار المراسل أن الجنود تجولوا في المنطقة وقاموا بتفقد المنطقة الحدودية والسياج الإسرائيلي قبل الانسحاب من المنطقة.

كما أفادت المصادر أن طائرات حربية إسرائيلية حلقت على علو متوسط فوق منطقة ​البقاع الغربي​ وبيروت.