عضو بالسيادي السوداني: إذا عاد الجيش إلى ثكناته لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة

قال عضو مجلس السيادة السوداني الفريق أول شمس الدين كباشي إنه "لن يسمح بإهانة القوات النظامية بعد الآن".

حسب موقع "السوداني" كشف كباشي عن "مخطط يمضي لإضعاف جميع القوات النظامية وعدم احترام منسوبيها". وقال إنهم "لن يسمحوا بعد الآن بإهانة اي من أفراد القوات النظامية".

وأكد عضو مجلس السيادة السوداني (الذي يضم أعضاء مدنيين وآخرين عسكريين) في لقاء بمنزل أمير البرام كافي طيارة بكادقلي، اليوم، أن القوات المسلحة شريكة بنص الوثيقة الدستورية في الحكومة الحالية".

وأضاف: "الذين يقولون لنا ارجعوا ثكناتكم إذا فعلنا ذلك لن يبقوا في الحكم ساعة واحدة". وقال إن "أي نظام لا تحرسه القوات النظامية لا يصبح نظاما، وأن من يريد أن يحكم دون القوات النظامية اليوم أو بعد مئة عام فهو كاذب".