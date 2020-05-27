صحيفة: إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن خلال أيام

توقعت مصادر أن المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، على وشك إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية في عدن وجماعة "أنصار الله" خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل موقع "البيان" عن مصادر مطلعة، اليوم الأربعاء، توقعها:

"إعلان المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، اتفاقاً لوقف إطلاق النار بين الحكومة الشرعية وجماعة "أنصار الله" الحوثيين خلال الأيام القليلة المقبلة، وتشكيل فريق أعلى بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وبينت المصادر أنّ المبعوث الأممي تلقى ردود فعل مشجّعة من جماعة "أنصار الله" بشأن خطته المعدّلة لوقف إطلاق النار، وأنّ النقاش يدور الآن حول البنود السياسية، ما يعني إمكانية التوصّل إلى اتفاق شامل خلال أيام.

ونوهت المصادر أن غريفيث ومساعديه يُجرون نقاشات مطوّلة مع ممثلي الحوثيين في تفاصيل خطة الاتفاق، وأنّه تمّ الاتفاق على بنود الخطة باستثناء تفاصيل بسيطة يجري النقاش بشأنها ويُتوقع الانتهاء منها خلال أيام، في حال لم تتراجع "أنصار الله" عن الاتفاق.

من جهة ثانية أعلنت قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في مدينة نجران.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أن القوات تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرات مسيرة دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه الأماكن المدنية في مدينة نجران، بحسب البيان.

ونوه المتحدث إلى استمرار الحوثيين "بانتهاك القانون الدولي والإنساني"، بإطلاق الطائــرات المسيّرة، والاستهداف "المتعمد" للمدنيين والتجمعات السكانية، "مهددة حياة المدنيين".

وشدد المالكي على أن هذه الأعمال "العدائية الإرهابية" باستخدام الطائرات دون طيار، تمثل "انتهاكا صارخا" للقانون الدولي، وتأكيدا لرفض الحوثيين مبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، التي بدأت بتاريخ 9 أبريل/نيسان من العام الجاري.

وأشار المتحدث إلى عدم وجود أي استجابة من قبل الحوثيين، مؤكداً استمرار القوات المشتركة للتحالف باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لردع الحوثيين وتدمير قدراتهم "بكل صرامة"، بما يتوافق مع معايير القانون الدولي، بحسب المصدر.