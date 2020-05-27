قفزة ضخمة... إصابات كورونا في مصر تقترب من 20 ألف بعد تسجيل أعلى معدل منذ ظهوره

قفزت إصابات فيروس كورونا المستجد المسبب لوباء "كوفيد 19"، اليوم، في مصر إلى 910 لأول مرة، ليرتفع الإجمالي إلى 19666 مقتربا من حاجز العشرين ألف حالة، فيما سجلت 19 وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 816 حالة.

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصحة المصرية فقد "تم تسجيل 910 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، ولفت البيان إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأشار البيان إلى أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5798 حالة، من ضمنهم الـ5205 متعافين".

وأوضح البيان أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 19666 حالة من ضمنهم 5205 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و816 حالة وفاة".