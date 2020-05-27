مصر تعلن إنشاء أول مفاعل لتوليد الكهرباء في الضبعة يونيو 2021

أعلن رئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور أمجد الوكيل، أنه من المتوقع إصدار إذن، في 2021، لإنشاء موقع في الضبعة الذي يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية، وذلك بعد تلافي الملاحظات الخاصة بالمشروع

وقال أمجد الوكيل في تصريحات خاصة لصحيفة "اليوم السابع": "إنه تم تقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء فى يناير 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات"، موكداً أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء فى وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات.

ووفقا لرئيس هيئة المحطات النووية، فإن عمل المقاولين في موقع الضبعة لا علاقة له ببدء إنشاء المفاعلات، مؤكدا أن عملهم يستهدف أعمال التسوية وأعمال المباني الإدارية والمباني المساعدة فقط وليس له علاقة بصدور بإذن الإنشاء.

وأضاف الوكيل أن "الهيئة فى انتظار الحصول على إذن قبول الإنشاء للبدء فى إنشاء المفاعلات النووية لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة روس آتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة".

كما أعلن أنه سيتم البدء فى إنشاء رصيف بحري لاستقبال المعدات الخاصة ببدء إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات قبل نهاية العام الجاري، مؤكدا أنه جاري أيضا البدء في إنشاء مركز معلومات عالمي بمنطقة الضبعة.

وأردف أنه "من المتوقع أن يصدر إذن قبول الإنشاء لموقع الضبعة يونيو 2021"، موكداً أنه يجري حالياً تلافي الملاحظات الخاصة بالمشروع ليتم إصدار إذن الإنشاء الذي يسمح ببدء وضع القواعد الخرسانية للمفاعلات النووية.

وتابع: "إنه تم تقديم على استخراج إذن قبول الإنشاء فى يناير 2019 لبدء إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات"، موكداً أن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية هي الجهة المختصة بإصدار إذن قبول الإنشاء للبدء في وضع القواعد الخرسانية لأول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات".