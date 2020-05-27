آبي أحمد يبعث رسالة إلى دولة قطر

بعث رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، برسالة إلى دولة قطر.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء: أعبر عن امتناني لدولة قطر لتبرعها بمواد الوقاية من كوفيد 19، والتي تشمل الأقنعة والألبسة الخاصة بالجراحة ودروع الوجه الواقية وغيرها، شكرا لدعمكم جهودنا لاحتواء تفشي المرض".

Gratitude to the State of #Qatar for donating #COVID19 prevention supplies including masks, surgical gowns, face shields and coveralls, among other items. Thank you for supporting our efforts to contain an outbreak. pic.twitter.com/D5RiTfYajH — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) May 26, 2020

وأكدت صحيفة "الشرق"، اليوم الأربعاء، أنه تنفيذا لتوجيهات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وصلت إلى إثيوبيا طائرة شحن محملة بمساعدات طبية عاجلة مقدمة من دولة قطر، عن طريق صندوق قطر للتنمية، في إطار دعم الجهود التي تبذلها جمهورية إثيوبيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وأشارت الصحيفة إلى أنه كان في استقبال شحنة المساعدات القطرية، ايرغوغ تسفاي مسكل، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الإثيوبية، ودريجي دوقما، وزير الصحة، وحمد بن محمد الدوسري، سفير دولة قطر لدى إثيوبيا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في 11 آذار/ مارس الماضي، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، وحتى الآن، أصيب أكثر من 5.6 مليون شخص بالفيروس التاجي حول العالم مع ما يقرب من 350 ألف حالة وفاة، وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية.