إجراءات جديدة لحظر التجول في مصر ابتداء من يوم السبت

تبدأ الحكومة المصرية في تطبيق إجراءات جديدة لحظر التجول، بدءا من يوم السبت المقبل الموافق 30 مايو/أيار.

ومن المقرر أن يبدأ حظر حركة المواطنين من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي وحتى السادسة من صباح اليوم التالي اعتبارا من 30 مايو/أيار الجاري ولمدة خمسة عشر يوما، وفقا لموقع صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت، في وقت سابق، أن حظر التجول في أيام عيد الفطر يبدأ من الـ 5 مساء، وحتى السادسة صباحا مع إيقاف جميع المواصلات العامة.

ونص قرار الحكومة على أن يستمر إغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه.

كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءا من الساعة الخامسة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا.

كانت إصابات وباء (كوفيد 19) قفزت اليوم في مصر إلى 910 حالة لأول مرة، ليرتفع الإجمالي إلى 19666 مقتربا من حاجز العشرين ألف حالة، فيما سجلت 19 وفاة رفعت إجمالي الوفيات إلى 816 حالة.

وأعلن وزير الأوقاف المصري في وقت سابق الانتهاء من إعداد خطة لإعادة فتح دور العبادة، والتي علقت الشعائر الدينية بها منذ مارس/آذار الماضي، على أن تعرض الأسبوع المقبل على لجنة إدارة أزمة كورونا والتي يترأسها رئيس الحكومة.