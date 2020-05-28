كيف تبدو السعودية بعد تخفيف حظر التجوال... فيديو وصور

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية السماح بالتجول في جميع مناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة والأحياء المعزولة، ابتداء من الساعة السادسة صباحا، حتى الثالثة عصرا، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.
🎥 #فيديو| #عكاظ ترصد مشاعر الشباب في #المدينة_المنورة بعد تخفيف قيود الإغلاق والحركة والتنقل في المملكة.— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) May 28, 2020
متابعة: حسام كريدي @SAHFEE#عكاظ #أن_تكون_أولا #كورونا #عكاظ_60_عاما #عكاظ_60عاما https://t.co/hiZirp74eV pic.twitter.com/bbw0omUKe1
وبدأ المواطنون والمقيمون في المملكة، بالتنقل بين المناطق والمدن في المملكة، خلال الفترة، التي تم السماح بحركة الناس خلالها، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية، التي أشارت إلى أنه من المتوقع أن تفتح محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية أبوابها مبكرا مع الحرص على الاحترازات والتدابير التي تمنع انتقال فيروس كورونا المستجد.
🎥 #فيديو| الحركةالمرورية تنتعش في كورنيش #جدة بعد فتح #منع_التجول_الكلي تدريجيا.#كورونا #coronavirus— صـ حـ يـ فـ ـة عـ كـ ا ظ (@OKAZ_online) May 28, 2020
تصوير| فيصل مجرشي @majrashi555 #عكاظ_60عاما #عكاظ_60_عاما #عكاظ #ان_تكون_اولا #تطبيق_عكاظ pic.twitter.com/goVmAkAdy2
وطالبت وزارة الداخلية السعودية جميع سكان المملكة بضرورة الحرص على لبس الكمامة، وغسل وتعقيم اليدين، وتطبيق التباعد الاجتماعي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".
#صور :— جـ ر يـ د ة ا لـ ر يـ ا ض (@AlRiyadh) May 28, 2020
الحياة تعود لطرقات #الرياض مع بدء المرحلة الأولى من تخفيف إجراءات #منع_التجول
( عدسة @s_aljumiah ) pic.twitter.com/aRRgwjmGWu
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 5.7 ملايين مصاب حول العالم، بينهم أكثر من 355 ألف حالة وفاة.
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