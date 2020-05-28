رئيس الوزراء العراقي: لن تكون هناك قوة خارج إطار الدولة العراقية

قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إنه لن تكون هناك قوة خارج إطار الدولة، مشيرا إلى أن جميع القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرتها الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء العراقي، على "تويتر"، اليوم الخميس، أشارت فيها إلى أن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة زار، اليوم الخميس، مقر قيادة العمليات المشتركة.

رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة @MAKadhimi يزور، اليوم الخميس، مقرّ قيادة العمليات المشتركة، حيث اطلع سيادته، خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش. pic.twitter.com/X9ZsOe0W7o — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 28, 2020

وأضافت: "اطلع الكاظمي، خلال الزيارة، على آخر مستجدات العمليات الجارية، وفعاليات التطهير المستمرة ضد عناصر تنظيم داعش الإرهابي".

وتابعت: "خلال زيارته لمقر قيادة العمليات المشتركة اطلع الكاظمي على آخر مستجدات العمليات العسكرية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، لتعزيز الأمن والاستقرار".

... وحماية مقدراته، وأنَّ لا جهة أو قوة من حقِّها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود. — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) May 28, 2020

وأكد الكاظمي أن "تطوير المؤسسات الأمنية وإصلاحها هي من أولويات المنهاج الوزاري الذي ينص على تعزيز أداء الأجهزة الأمنية المختلفة وتحقيق التكامل المطلوب بينها"، مشيرا إلى "العمل بمبدأ أنَ كل القوات العسكرية والأمنية في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وأمنه وحماية مقدراته، وأنَ لا جهة أو قوة من حقِها أن تكون خارج إطار الدولة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية وتأمين الحدود".